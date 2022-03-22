Берлин попустительствует отправке в Незалежную немецких наемников, которых набирает посольство Киева в Берлине

Антироссийская политика главы МИД ФРГ Анналены Бербок привела к тому, что Берлин опосредованно участвует в украинском конфликте. Так не далеко и до нового прямого военного столкновения между Германией и Россией. Об этом предупреждает немцев Арнольд Шёльцель в местной газете Junge Welt.



Пугающую перспективу для будущего Германии автор увидел в накачке западным оружием киевского режима на миллиарды евро, а также в участии иностранных наемников в боях против ВС РФ на стороне ВСУ и нацбатов.

"Впервые после 1945 года немцы с оружием в руках, в том числе как минимум один штатный военнослужащий бундесвера, стреляли по русским солдатам", – указал Шёльцель.

По его словам, при попустительстве властей ФРГ сейчас на территории Незалежной после призыва президента Владимира Зеленского вступать в иностранный легион находятся и немецкие наемники. При этом, никто в Берлине не знает, каково их реальное количество. По разным оценкам, воевать против русских отправились от нескольких сотен до более чем 10 тыс человек.

Журналист отметил, что министр иностранных дел ФРГ годами ведет себя как антироссийский рупор, и на сегодняшний момент времени она близка к своей первой цели.

"Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые "успехи" изображаются как нечто нормальное - звенья одной цепи... Мощь Германии – достаточное основание для следующей немецкой войны с Москвой: мы делаем это, потому что можем", – подчеркнул автор.

По его мнению, федеральное правительство делает вид, что не знает об участии граждан Германии в украинском конфликте и одновременно позволяет посольству Незалежной работать в качестве бюро по найму наемников. Кроме того, официальный Берлин не препятствует нацистам, которых опекают немецкие спецслужбы. Некоторые из них годами служили в фашистском полку "Азов" (запрещен в РФ), говорится в публикации.

Напомним, ВС РФ в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины высокоточным оружием ликвидировали две базы, где находились прибывшие на "войну с Россией" иностранные наемники. Так, 13 марта были атакованы учебные центры ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский вблизи Львова. А 20 мартароссийские военные нанесли удар по центру подготовки украинских сил спецопераций в Житомирской области.

