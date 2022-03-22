Даже прокиевская Варшава уже выражает недовольство от количества беженцев из Незалежной

Страны Европы столкнулись с серьезными проблемами из-за жажды США раздуть кризис на Украине. О этом заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

По его словам, не заинтересована в обострении ситуации на границе с Незалежной Венгрия. Вроде бы есть заинтересованность у польских властей, однако уже и в Варшаве выражают недовольство от большого количества украинских беженцев и мигрантов.

"В скором времени это будет серьезной, неподъемной для Польши проблемой. Там это понимают и признают", – сказал РИА ФАН эксперт.

Он уверен, что украинский кризис выгоден США. В Вашингтоне особо и не скрывают, что намерены его раздувать и дальше, считает Корнилов.

"Будут подбрасывать в него дополнительное топливо в виде разнообразного вооружения", – заметил политолог.

Напомним, на днях за океаном раздался голос разума – член палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала Белый дом прекратить оказывать военную и финансовую поддержку киевскому режиму, поскольку в рядах ВСУ воюют неонацисты, которые "пытают собственный народ".

