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Страны Европы столкнулись с серьезными проблемами из-за жажды США раздуть кризис на Украине. О этом заявил историк и политолог Владимир Корнилов.
По его словам, не заинтересована в обострении ситуации на границе с Незалежной Венгрия. Вроде бы есть заинтересованность у польских властей, однако уже и в Варшаве выражают недовольство от большого количества украинских беженцев и мигрантов.
"В скором времени это будет серьезной, неподъемной для Польши проблемой. Там это понимают и признают", – сказал РИА ФАН эксперт.
Он уверен, что украинский кризис выгоден США. В Вашингтоне особо и не скрывают, что намерены его раздувать и дальше, считает Корнилов.
"Будут подбрасывать в него дополнительное топливо в виде разнообразного вооружения", – заметил политолог.
Напомним, на днях за океаном раздался голос разума –
член палаты представителей Марджори Тейлор Грин
призвала Белый дом
прекратить оказывать военную и финансовую поддержку киевскому режиму, поскольку в рядах ВСУ воюют неонацисты, которые "пытают собственный
народ".
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