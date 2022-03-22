Европейцев предупредили об угрозе из-за жажды США раздуть кризис на Украине

Европейцев предупредили об угрозе из-за жажды США раздуть кризис на Украине
Фото: Diego Herrera / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Даже прокиевская Варшава уже выражает недовольство от количества беженцев из Незалежной

Страны Европы столкнулись с серьезными проблемами из-за жажды США раздуть кризис на Украине. О этом заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

По его словам, не заинтересована в обострении ситуации на границе с Незалежной Венгрия. Вроде бы есть заинтересованность у польских властей, однако уже и в Варшаве выражают недовольство от большого количества украинских беженцев и мигрантов.

"В скором времени это будет серьезной, неподъемной для Польши проблемой. Там это понимают и признают", – сказал РИА ФАН эксперт.

Он уверен, что украинский кризис выгоден США. В Вашингтоне особо и не скрывают, что намерены его раздувать и дальше, считает Корнилов.

"Будут подбрасывать в него дополнительное топливо в виде разнообразного вооружения", – заметил политолог.

Напомним, на днях за океаном раздался голос разума – член палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала Белый дом прекратить оказывать военную и финансовую поддержку киевскому режиму, поскольку в рядах ВСУ воюют неонацисты, которые "пытают собственный народ".

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Навального* приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Осужденный не согласен с вынесенным решением

Когда Россия окончательно разгромит ВСУ – прогноз экс-аналитика ЦРУ

Россия действует в разы эффективнее, чем США в Ираке и Афганистане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей