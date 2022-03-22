Британцы набросились на главу Минобороны после вскрывшейся правде об Украине

Британцы набросились на главу Минобороны после вскрывшейся правде об Украине
Бен Уоллес. Фото: IMAGO / Sander Ilvest / www.globallookpress.com
Подданные Ее Величесства призвали уволить министра, который выдал секреты пранкерам

Откровенные признания главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса российским пранкерам об истощении запасов в арсеналах Соединенного Королевства переносных противотанковых управляемых ракет NLAW из-за Украины, привели в ужас читателей Daily Mail. Они не понимают, как этот человек управляет оборонным ведомством.

Напомним, ранее сегодня российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали часть беседы с Уоллесом, которую они вели от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Тот жаловался, что британские ПТУРы плохо стреляют, а англичанин заявил, что у них самих истощаются запасы NLAW.

Подданные Ее Величества не стали сдерживаться в эмоциях в своих комментариях под публикацией соответствующей статьи.

"Отправить в отставку! Невероятно, что такие клоуны правят страной", – призвал Partridge A.

"Путин сейчас смеется над нами", – предположил Man on a Soapbox.

"Этот идиот должен чистить туалеты здания министерства, а не управлять им", – возмутился cretinous.

"Неудивительно, что мы поднимаем вопрос об ужасной войне на Украине, с этим парнем в качестве нашего министра обороны мы сами находимся в серьезной опасности", – считает Sporting Mike.

"Самое время вводить танки в Великобританию", – с иронией заметил Save_Our_Sanity.

"Сколько мы, налогоплательщики, платим этому полоумному?" – вопрошает Fiddlers Green.

"Какой глупец! Трое моих сыновей сейчас служат в британской армии в подчинении такого начальника!" – сообщил Thishotchick.

"Зачем мы вообще ввязываемся в эту бандитскую разборку?" – спрашивает соотечественников Fredisme.

"Совершенно невероятно, что этот шут раскрыл состояние наших запасов оружия неизвестному источнику. Никакие оправдания не приемлемы, этот человек – обуза для наших вооруженных сил", – утверждает British defender.

"У нас нет ни одного члена парламента с мозгами", – констатировал BannedUserAgain.

"Боже! Интересно, какую еще информацию он им только что сообщил? Если мы вступим с кем-либо в военный конфликт, а он все еще будет на своем посту, мы будем сыты по горло", – заявил Ur Rumbled.

Добавим, глава МИД Британии в разговоре с лже-украинцем сообщил, что Лондон направил киевскому режиму свыше 4 тыс. штук NLAW.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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