"Ножом в спину": Киев заподозрил Будапешт в планах захватить Закарпатье

"Ножом в спину": Киев заподозрил Будапешт в планах захватить Закарпатье
Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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В Незалежной призвали соседнюю Республику встать на сторону "цивилизованного мира"

Будапешт придерживается промосковской позиции по ситуации вокруг украинского кризиса. Возможно, это связано с тем, что власти Венгрии намерены присоединить Закарпатье. С такими обвинениями выступила вице-премьер Незалежной Ирина Верещук в соцсети.

"Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии", – цитирует РИА "Новости" представителя кабмина.

Пани Верещук отметила, что украинские венгры неприятно удивлены позицией Будапешта. Она упрекнула власти соседней Республики в том, что они отказываются поддерживать санкции против РФ. Кроме того, Венгрия не только не дает оружие киевскому режиму, но и запрещает его поставки из других стран через свою территорию.

По ее мнению, еще немного и пророссийская позиция венгерских политиков скоро станет официальной риторикой Будапешта.

"Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?" – задается вопросами пани Верещук.

Она призвала Венгрию в условиях проводимой ВС России спецоперации по демилитаризации и денацификации принять сторону "цивилизованного мира". Она подчеркнула, что"правильный выбор" поначалу сделать сложно, зато в будущем с ним будет легко.


Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает рестрикции Евросоюза в отношении энергетической сферы России, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии, которую предлагает Варшава.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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