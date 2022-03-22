Цель Киева - затянуть время, чтобы западные санкции успели ослабить Россию

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным статус Крыма и республик Донбасса, а уступки Москве по целям спецоперации может выставить на всеукраинский референдум, имеют одну цель – потянуть время и дать Западу возможность "убить" Россию санкциями. В этом убежден политолог Андрей Суздальцев.

По его мнению, первое, что потребуют от РФ в случае личных переговоров президентов – остановить военную спецоперацию. Но как только мы прекратим боевые действия – мы тут же проиграем: начнется некий "Минск-3" с безрезультатными переговорами, в течение которых Запад будет усиливать антироссийские санкции.

"То есть это постановка для выигрыша по времени, чтобы затянуть нас в переговоры бесполезные, бесконечные. Мы пытались это решить последние 8 лет, но нам не дали. Так что это просто выигрыш во времени, не более",

– приводит РИА "Новости" слова политолога.

Суздальцев убежден, что США и другие западные игроки не снимут с России санкции, даже если вдруг она объявит о прекращении спецоперации. Более того, они ввели бы ограничения в отношении РФ независимо от ситуации на Украине. Поэтому и нам надо решать поставленные задачи до конца, не рассчитывая на компромиссы и не поддаваясь на уловки.

Ранее Зеленский сообщил, что готов встретиться с Путиным. В Кремле в ответ заявили, что перед встречей лидеров нужно согласовать основные позиции, а Киев еще не выполнил "домашнюю работу".