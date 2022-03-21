МО РФ высмеяло очередной фейк Незалежной

Еще задолго до начала специальной военной операции по защите мирного населения суверенных республик Донбасса России неоднократно приходилось сталкиваться и разоблачать украинскую военную пропаганду, которую так любит тиражировать западная пресса. Естественно, сегодня киевская администрация ведет настоящую информационную войну, жертвами которой чаще всего становятся обычные украинцы. Вместо правды им приходится потреблять второсортные фейки.

Одним из символов украинской лжи о ходе спецоперации стала присказка про русский военный корабль. Глава Незалежной Владимир Зеленский придумал и выдал в эфир, мол, пограничники, несущие боевое дежурство на острове Змеиный отказались сдаваться Армии России и послали корабль ВМФ РФ в оскорбительном направлении.

Так, верховный главнокомандующий не только "похоронил" собственных солдат, но и "посмертно" наградил их звездами Героя Украины. В действительности же защитники Змеиного отказались выполнять преступный приказ киевской администрации и приняли мудрое решение сложить оружие, чем сохранили свои жизни.

Естественно, правда вскрылась, но местные националисты не отказались от использования фейковой присказки, поэтому Минобороны пришлось дать Украине жеский, но ироничный ответ. Ведомство распространило в социальных сетях фотографию боевого судна во время залпа и призыв никогда не злить русский военный корабль.





Ранее вице-премьер Украины ответила на требование Минобороны РФ по Мариуполю.