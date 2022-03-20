Зеленский уверяет, что такое решение носит временный характер

Украина, которая всеми силами стремится стать частью "демократичной" Европы, приняла решение поумерить на территории страны возможности свободы слова. Так, по распоряжению украинского главнокомандующего Владимира Зеленского в Незалежной временно приостановлена деятельность 10 оппозиционных партий.



В первую очередь, речь идет о политической силе "Оппозиционная платформа – За жизнь", главой которой является Виктор Медведчук. Также под временный запрет попали "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок" и некоторые другие политсилы.

Как подчеркнул украинский главнокомандующий, данное решение будет действовать на время "военного положения". Мол, прикрыв рот оппозиции, будет проще держать ситуацию на Украине под контролем.