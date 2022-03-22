Американский профессор предложил способ разрешения украинского кризиса

Американский профессор предложил способ разрешения украинского кризиса
Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Эксперт призвал жителей восточных и западных регионов к диалогу

Политический кризис на Украине возник задолго до начала специальной военной операции, когда Россия уже была вынуждена заступиться за мирное население независимых республик Донбасса. Обстоятельства, которые привели к конфликту, раскрыл профессор политологии, сотрудник Университете Род-Айленда Николай Петро.

В интервью американскому журналу The National Interest он напомнил, что Вашингтон и Брюссель еще до начала спецоперации проигнорировали предложения Москвы об обмене гарантиями безопасности. Более того, украинские власти тоже не хотели прислушиваться к позиции нашей страны, уверен эксперт.

По словам политолога, кризисная ситуация в Незалежной затянулась, потому что стороны не смогли прийти к консенсусу. 

"Это конфликт между элитами России и Украины по поводу того, должны ли их отношения быть дружественными или антагонистическими", – заявил Петро.

Он отметил, что Москва после Майдана 2014 года опасалась, что в Киеве возрастут антироссийские настроения. Даже сейчас этот конфликт возможно разрешить, уверен профессор. 

По мнению эксперта, единственным способом для этого является налаживание диалога между жителями западных и восточных регионов Украины. Он подчеркнул, что первые исторически тяготели к Западу, а у вторых, наоборот, преобладали "русофильские" настроения.

Ранее пленные солдаты ВСУ раскрыли поставленные перед ними боевые задачи. Военные заявили о нежелании выполнять преступные приказы Киева.

Источник: TNI ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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