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Политический кризис на Украине возник задолго до начала специальной военной операции, когда Россия уже была вынуждена заступиться за мирное население независимых республик Донбасса. Обстоятельства, которые привели к конфликту, раскрыл профессор политологии, сотрудник Университете Род-Айленда Николай Петро.
В интервью американскому журналу The National Interest он напомнил, что Вашингтон и Брюссель еще до начала спецоперации проигнорировали предложения Москвы об обмене гарантиями безопасности. Более того, украинские власти тоже не хотели прислушиваться к позиции нашей страны, уверен эксперт.
По словам политолога, кризисная ситуация в Незалежной затянулась, потому что стороны не смогли прийти к консенсусу.
"Это конфликт между элитами России и Украины по поводу того, должны ли их отношения быть дружественными или антагонистическими", – заявил Петро.
Он отметил, что Москва после Майдана 2014 года опасалась, что в Киеве возрастут антироссийские настроения. Даже сейчас этот конфликт возможно разрешить, уверен профессор.
По мнению эксперта, единственным способом для этого является налаживание диалога между жителями западных и восточных регионов Украины. Он подчеркнул, что первые исторически тяготели к Западу, а у вторых, наоборот, преобладали "русофильские" настроения.
Ранее пленные солдаты ВСУ раскрыли поставленные перед ними боевые задачи. Военные заявили о нежелании выполнять преступные приказы Киева.
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