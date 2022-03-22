Пленные солдаты ВСУ раскрыли поставленные перед ними боевые задачи

Пленные солдаты ВСУ раскрыли поставленные перед ними боевые задачи
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцы рассказали о преступных приказах Киева

Сразу после начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса Министерство обороны России заявило и готовности предоставить гарантии безопасности всем солдатам ВСУ, которые сложат оружие. Более того, ведомство гарантировало им возможность возвращения к мирной жизни при соблюдении ряда условий. Как оказалось, многие украинцы, действительно, не желают принимать участие в боевых действиях.

Корреспонденты газеты "Известия" поговорили с военными, которые попали в плен в ходе спецоперации. Солдаты ВСУ раскрыли поставленные перед ними боевые задачи. Некоторые из них признались, что не хотели выполнять преступные приказы киевской администрации: убивать мирных граждан.

Так, женщина, служащая в ВСУ, рассказала, что их подразделению было велено оборонять часть "сначала два дня, потом три". В итоге, по ее словам, территорию заняли российские солдаты, которые и предложили сдаться. Украинка также уточнила, что командование врет о потерях, занижая их.

"Я согласен с тем, что нас победили и заняли территорию", 

заявил пленный военнослужащий, который до спецоперации работал в финансовой компании. Он подчеркнул, что перед украинцами стоит выбор: либо участие в конфликте, либо тюремное заключение до десяти лет. Мужчина отметил, что сдался, потому что считал дальнейшее сопротивление бесполезным.

К слову, ранее Минобороны РФ предложило солдатам ВСУ сложить оружие и по гуманитарным коридорам покинуть Мариуполь, однако официальные власти отказались обеспечить безопасность военных.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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