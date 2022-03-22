Путин и Зеленский выйдут на переговоры по готовой дорожной карте - Подоляк

Путин и Зеленский выйдут на переговоры по готовой дорожной карте - Подоляк
Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве рассчитывают на более существенную поддержку НАТО

Ключевые решения по соглашению между Россией и Украиной будут принимать президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Но для этой встречи переговорные группы должны подготовить дорожную карту. Об этом заявил советник руководителя Офиса главы Незалежной Михаил Подоляк.

По его словам, переговоры между Москвой и Киевом идет непрерывно в режиме онлайн. В процесс вовлечены многочисленные консультанты.

"Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса выработают какие-то предварительные документы, они будут переданы президентам. Они оценят, является ли это уже "дорожной картой", которую можно обсуждать тет-а-тет",

– сказал Подоляк. По его мнению, личная встреча президентов может состояться только по мере создания такой дорожной карты. Пока ее нет, но встреча готовится, и многие страны-союзники хотят помочь с ее организацией.

За это Киев им благодарен. А вот за постоянные заявления, что Украина не может стать членом НАТО, – нет. Как отметил Подоляк в интервью ВВС, публичное подтверждение, что Украина не является членом западного военного альянса, только "поощряет Россию к агрессивным действиям". Вместо этого страны НАТО "могли бы более активно вмешиваться" в происходящее, причем "в любом формате", намекнул Подоляк.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные лидеры буквально соревнуются между собой за право принять у себя Путина и Зеленского для двусторонних переговоров. В Кремле в ответ заметили, что пока Киев не сделал "домашнее задание", поэтому рассуждать о площадке для переговоров преждевременно. При этом эксперты уверены, что у Зеленского новая цель – под предлогом переговоров склонить Россию приостановить боевые действия, чтобы за это время Запад смог "добить" РФ санкциями.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Байден испугался вероятного ответа России на санкции Запада

Президент США обратился с официальным предупреждением

Это слишком жестко: Токио отреагировал на решение Москвы выйти из переговоров

Японские власти опротестовали отказ РФ от диалога

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей