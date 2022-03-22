В Киеве рассчитывают на более существенную поддержку НАТО

Ключевые решения по соглашению между Россией и Украиной будут принимать президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Но для этой встречи переговорные группы должны подготовить дорожную карту. Об этом заявил советник руководителя Офиса главы Незалежной Михаил Подоляк.

По его словам, переговоры между Москвой и Киевом идет непрерывно в режиме онлайн. В процесс вовлечены многочисленные консультанты.

"Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса выработают какие-то предварительные документы, они будут переданы президентам. Они оценят, является ли это уже "дорожной картой", которую можно обсуждать тет-а-тет",

– сказал Подоляк. По его мнению, личная встреча президентов может состояться только по мере создания такой дорожной карты. Пока ее нет, но встреча готовится, и многие страны-союзники хотят помочь с ее организацией.

За это Киев им благодарен. А вот за постоянные заявления, что Украина не может стать членом НАТО, – нет. Как отметил Подоляк в интервью ВВС, публичное подтверждение, что Украина не является членом западного военного альянса, только "поощряет Россию к агрессивным действиям". Вместо этого страны НАТО "могли бы более активно вмешиваться" в происходящее, причем "в любом формате", намекнул Подоляк.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные лидеры буквально соревнуются между собой за право принять у себя Путина и Зеленского для двусторонних переговоров. В Кремле в ответ заметили, что пока Киев не сделал "домашнее задание", поэтому рассуждать о площадке для переговоров преждевременно. При этом эксперты уверены, что у Зеленского новая цель – под предлогом переговоров склонить Россию приостановить боевые действия, чтобы за это время Запад смог "добить" РФ санкциями.