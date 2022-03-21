Варшава надеется лишить Москву главного источника госбюджета

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден пытается оказать давление на лидеров европейских государств, временами "слишком медленных", если речь идет о санкционных мерах против Российской Федерации – в частности, в вопросе отказа от закупок нефти.

Ранее ряд западных государств ввел санкционные меры против России. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на этот раз страны перешли к весьма серьезным рестрикциям, однако российская сторона готовилась к ним и успела принять определенные меры. Пресс-секретарь главы РФ уточнил, что по такому вопросу Москве необходим анализ с координацией работы компетентных органов для принятия ответных мер, которые бы соответствовали российским интересам.

Моравецкий выступил 21 марта на пресс-конференци после встречи со швейцарским лидером Иньяцио Кассисом, сообщив, что Варшава надеется на результативность визита Байдена в Брюссель. Премьер Польши уточнил, что ожидает от переговоров США-ЕС на высшем уровне выработки определенного рычага давления на лидеров Евросоюза, которые, по его словам, проявляют неопределенность в санкционных вопросах против РФ.

Вместе с тем премьер Польши сообщил, что намерен убеждать коллег из Евросоюза вынести запрет на импорт российской нефти.

"На форуме Евросовета таков будет мой главный постулат – чтобы весь Евросоюз отказался от главного источника дохода для России", – высказался Моравецкий.

Что касается газа и угля, то они, считают премьер, не играют такой роли в пополнении российского бюджета, которые бы ушли на расходы в военно-промышленном комплексе.

Ранее Моравецкий потребовал устроить для России "торговую блокаду".