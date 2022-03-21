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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден пытается оказать давление на лидеров европейских государств, временами "слишком медленных", если речь идет о санкционных мерах против Российской Федерации – в частности, в вопросе отказа от закупок нефти.
Ранее ряд западных государств ввел санкционные меры против России. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на этот раз страны перешли к весьма серьезным рестрикциям, однако российская сторона готовилась к ним и успела принять определенные меры. Пресс-секретарь главы РФ уточнил, что по такому вопросу Москве необходим анализ с координацией работы компетентных органов для принятия ответных мер, которые бы соответствовали российским интересам.
Моравецкий выступил 21 марта на пресс-конференци после встречи со швейцарским лидером Иньяцио Кассисом, сообщив, что Варшава надеется на результативность визита Байдена в Брюссель. Премьер Польши уточнил, что ожидает от переговоров США-ЕС на высшем уровне выработки определенного рычага давления на лидеров Евросоюза, которые, по его словам, проявляют неопределенность в санкционных вопросах против РФ.
Вместе с тем премьер Польши сообщил, что намерен убеждать коллег из Евросоюза вынести запрет на импорт российской нефти.
"На форуме Евросовета таков будет мой главный постулат – чтобы весь Евросоюз отказался от главного источника дохода для России", – высказался Моравецкий.
Что касается газа и угля, то они, считают премьер, не играют такой роли в пополнении российского бюджета, которые бы ушли на расходы в военно-промышленном комплексе.
Ранее Моравецкий потребовал устроить для России "торговую блокаду".
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