Действующего хозяина Белого дома преследует одна проблема за другой, с которыми он никак не может справиться

Бензин в США продолжает дорожать, что стало очередной головной болью для президента Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов. Это показывает невезение действующего хозяина Белого дома, пишет британская The Guardian.

В статье отмечается, что нынешняя ситуация с ценами на топливо может серьезно повлиять на настроения в обществе, т.к. в текущем году должны пройти выборы в палату представителей. Демократы рискуют лишиться весомой части поддержки.

Между тем, считает политолог Ларри Джейкобс, проблемы у нынешнего лидера нации начались с первого же дня, как он вступил в должность.

"У Байдена проклятое президентство", – уверен эксперт.

За 14 месяцев своего пребывания на посту президент США Байден пытался бороться с коронавирусом, инфляцией, конфликтом на Украине и ценами на энергоносители – и, похоже, не может передохнуть. Сейчас левые призывают к революции в области зеленой энергетики, а правые выступают с боевым кличем "Бури, детка, бури". И американские избиратели, уставшие от политических оправданий, чувствуют гнев.

Сегодня в Штатах наблюдается стремительный рост стоимости энергоносителей, который ощутимо бьет по кошелькам избирателей.

Причем бензин начал дорожать задолго до начала спецоперации ВС России по демилитаризации и денацификации Украины, однако Байден списал всю вину на Москву. Многие республиканцы тут же воспользовались ситуацией и обвинили главу государства в невыполнении предвыборных обещаний и попытках отрицать ошибки, но не исправлять их. В частности, речь идет о плане по переходу на "зеленую энергетику", осуществление которого, судя по всему, затормозилось.

Опросы общественного мнения показывают, что отношение Байдена к войне на Украине пользуется широким общественным одобрением, но с намеками на новую волну коронавируса список его проблем, похоже, не сокращается. Каковы бы ни были причины инфляции, история подсказывает, что избиратели могут наказать его у урны для голосования.

Демократы могут потерять большинство в обеих палатах конгресса, и тогда президенту станет крайне проблематично продвигать какие-либо инициативы, констатируется в публикации.

