Глава РФ невольно стал атрибутом рекламы шведской компании или ВС РФ

В хорватской столице Загребе местные поклонники президента РФ Владимира Путина устроили общественный троллинг шведскому магазину IKEA. Неизвестные расставили по полкам мебельного гиганта портреты верховного главнокомандующего ВС России. Об этом написали авторы страницу в телеграм-канале "ZАЩИТНИКИ" в понедельник, 21 марта.

"В местной IKEA во все рамки для фотографий, расположенные в демонстрационных залах, были установлены портреты Владимира Путина. Судя по всему, это сделали сами сотрудники IKEA", – говорится в публикации.

На представленных снимках разные портреты Путина в аккуратных рамках расставлены на предлагаемых к продаже стеллажах, тумбочках, прикроватных столиках, книжных полках.



Авторы аккаунта отметили, что на сегодняшний момент времени жители Евросоюза из-за проводимой спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Незалежной находятся под колоссальным давлением СМИ и руководства соцсетей, которые освещают украинский вопрос "исключительно однобоко". Судя по акции в IKEA, у общества начали появляться вопросы к властям о происходящем в Незалежной.





Добавим, еще в начале марта шведская компания объявила о временной приостановке своей деятельности в России. Продажи были заморожены как в стандартных магазинах IKEA, так и в интернете, а также в фирменных студиях сети. В результате этого решения, россияне бросились в торговые центры за мебелью.

