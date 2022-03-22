Покушение на частную собственность можно оспорить в международном суде

Ситуация вокруг Украины показала, насколько деградировала вся система международного права, в том числе в области финансов и экономике. Поэтому столкнувшаяся с западными санкциями Россия должна не уходить в глухую оборону, а находить и демонстрировать пути выхода из мирового правового кризиса. Такой точки зрения придерживается руководитель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.

По его оценке, сейчас происходит "мировой правовой сюрреализм". Зарубежные золотовалютные резервы России заморожены, звучат угрозы передать их Украине. Эти действия незаконны и недопустимы с юридической точки зрения, и нужно апеллировать по каждому такому шагу.

"Необходимо оперативно подавать иски в иностранные и международные суды, оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты",

– настаивает эксперт. По его мнению, у российского регулятора во главе с Эльвирой Набиуллиной "достаточно ресурсов и опыта" для таких действий, и Центробанк должен провести "титаническую работу над ошибками", чтобы отстоять свое право распоряжаться своими активами.

Ранее США и другие западные страны лишили ЦБ РФ допуска к российским золотовалютным резервам, находящимся за пределами России. При этом там согласились гасить внешний долг РФ средствами с замороженных счетов.

Тем временем в Киеве заявляют, что уже получили согласие иностранных партнеров на использование российских денег на нужды Украины. Но на Западе это не подтверждают. Так, во Франции сообщили, что заморозили 22 млрд евро, принадлежащие ЦР РФ, а также деньги и недвижимость, находящиеся в собственности граждан России, но передавать их в распоряжение Украины "пока не планируется", уточнил в понедельник, 21 марта глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.