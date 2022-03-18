"Переживут не все": европейцев предупредили об ущербе для них от антироссийских санкций

"Переживут не все": европейцев предупредили об ущербе для них от антироссийских санкций
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
С бумерангом от рестрикций в отношении РФ смогут справиться лишь сильные экономики

Рестрикции Запада против России нанесут огромный ущерб странам Европы, причем не все из них смогут это пережить, поскольку санкционный бумеранг ударит почти по всем основным сферам деятельности. С таким прогнозом выступила кандидат политических наук Анна Арямова.

Она напомнила, что наша держава является масштабным рынком сбыта для мировых производителей. Россия до начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины была привлекательна для инвестиций для крупнейших брендов и фирм.

"Здесь весьма широкий рынок капиталов, поэтому РФ – значимая часть мировой экономики. И естественно, что после перерезания этой артерии весь организм будет сильно страдать", – сказала в комментарии РИА ФАН эксперт.

Она не согласилась с мнением главы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом, который утверждал, что санкциями ЕС и США убивают вовсе не российскую, а собственную и мировую экономику. По словам Арямовой, как раз Штаты в долгосрочной перспективе останутся в выигрыше, а вот европейцы проиграют абсолютно все, понеся лишь потери.

"Для старушки Европы это очень даже серьезное испытание, которое не все ее страны смогут пережить", – считает политолог.

По ее мнению, устоять смогут экономики таких стран, как Германия и Франция. Антироссийские санкции губительны, например, для Греции и государств Восточной Европы. Теперь осталось наблюдать, смогут ли эти страны на фоне нынешнего глубочайшего кризиса на континенте, наконец, развернуться от США и обратить взоры на собственных граждан и их интересы, резюмировала специалист.

Ранее в пятницу, 18 марта, в американском Госдепе сообщили, что введенные против Москвы рестрикции по украинскому треку не несут постоянного характера. Они могут быть сняты в случае, если Россия остановит спецоперацию в Незалежной и "вернет" Крым.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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