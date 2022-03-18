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Рестрикции Запада против России нанесут огромный ущерб странам Европы, причем не все из них смогут это пережить, поскольку санкционный бумеранг ударит почти по всем основным сферам деятельности. С таким прогнозом выступила кандидат политических наук Анна Арямова.
Она напомнила, что наша держава является масштабным рынком сбыта для мировых производителей. Россия до начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины была привлекательна для инвестиций для крупнейших брендов и фирм.
"Здесь весьма широкий рынок капиталов, поэтому РФ – значимая часть мировой экономики. И естественно, что после перерезания этой артерии весь организм будет сильно страдать", – сказала в комментарии РИА ФАН эксперт.
Она не согласилась с мнением главы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом, который утверждал, что санкциями ЕС и США убивают вовсе не российскую, а собственную и мировую экономику. По словам Арямовой, как раз Штаты в долгосрочной перспективе останутся в выигрыше, а вот европейцы проиграют абсолютно все, понеся лишь потери.
"Для старушки Европы это очень даже серьезное испытание, которое не все ее страны смогут пережить", – считает политолог.
По ее мнению, устоять смогут экономики таких стран, как Германия и Франция. Антироссийские санкции губительны, например, для Греции и государств Восточной Европы. Теперь осталось наблюдать, смогут ли эти страны на фоне нынешнего глубочайшего кризиса на континенте, наконец, развернуться от США и обратить взоры на собственных граждан и их интересы, резюмировала специалист.
Ранее в пятницу, 18 марта, в американском Госдепе сообщили, что введенные против Москвы рестрикции по украинскому треку не несут постоянного характера. Они могут быть сняты в случае, если Россия остановит спецоперацию в Незалежной и "вернет" Крым.
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