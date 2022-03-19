США намерены отключить Россию от GPS – Рогозин

США намерены отключить Россию от GPS – Рогозин
Фото: www.pixabay.com
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Антироссийская санкционная политика западных государств приобрела беспрецедентные размеры. Недоброжелатели из Соединенных Штатов Америки и Европейского союза делают все возможное для того, чтобы посильнее задеть нашу страну и подорвать стабильность в государстве. По некоторым данным, вашингтонская администрация не исключает отключение России от системы навигации GPS.

Такими тревожными новостями с общественностью поделился глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Оценить негативный эффект, который может принести такое решение вашингтонской администрации, пока сложно. Впрочем, Рогозин подчеркнул, что по сути, особых причин для переживаний нет. В нашей стране успешно функционирует ГЛОНАСС, который способен заменить собой зарубежную систему.

Рогозин напомнил, что уже сегодня каждый смартфон, функционирующий на территории Российской Федерации, подключен к данной системе, и в случае, если GPS все-таки отрубят, ГЛОНАСС продолжит успешно выполнять все ключевые функции. Повода для тревоги нет, отметил глава корпорации.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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