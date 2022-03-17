Дефолта не будет: на Западе приняли платеж Минфина РФ по еврооблигациям

Иностранный банковский партнер выполнил поручение по переводу средств

Россия осуществила выплату купонного дохода по еврооблигациям в положенный срок. Об этом сообщил Минфин РФ в четверг, 17 марта. Это означает, что угроза объявления технического дефолта снята.

Уточняется, что Москва перечислила 117,2 млн долларов в рамках погашения внешнего займа иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года.

"Платежное поручение исполнено",

– подчеркивают в ведомстве. 

Ранее западные страны наложили ограничение на доступ ЦБ РФ к активам и счета за рубежом. Это ставило под вопрос обслуживание внешнего долга. В Москве поясняли, что есть два варианта: или там будут "размораживать" суммы валютных платежей, или РФ будет перечислять деньги в рублях по курсу. Аналитики отмечали, что тем самым Минфин "красиво" обошел расставленную Западом дефолтную ловушку.

Источник: Минфин РФ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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