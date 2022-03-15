Вашингтон слишком долго не замечал национальных интересов РФ

После начала военной спецоперации Москвы по демилитаризации и денацификации Украины политика США в отношении России пошатнулась, что стало следствием глубокого заблуждения Вашингтона насчет РФ и серьезных ошибок американских властей с момента распада Советского Союза. Об этом пишет политолог, старший научный сотрудник Института Китая Фуданьского университета Мартин Жак в статье для Global Times.

По его мнению, отказ Запада признать, что у России есть свои законные интересы в области безопасности, оказался фатальным.

"Центральная часть стратегии Америки после окончания холодной войны теперь лежит в руинах. Мы снова оказались в ситуации, похожей на ту, что была до 1989 года. Война доминирует в новостях Европы, исключая почти все остальное", – заметил автор статьи.

При этом, считает он, то, что происходит сегодня нельзя назвать возвратом к холодной войне, поскольку и "Америка уже не та, что была когда-то, равно как и Европа или Россия". Мир уже двинулся дальше и коллективный Запад сейчас не доминирует в глобальной повестке дня.

"Какой бы важной ни была война на Украине, бесспорно, она уже не является тем всеобъемлющим глобальным событием, каким была бы три десятилетия назад", – считает публицист.

Проблема в том, что развал СССР за границей встретили как "новое начало для безграничных возможностей" – многим казалось, что теперь все осуществимо и можно переделать весь мир по образу и подобию западного общества. Все предыдущие ограничения, казалось, исчезли – и появились разговоры о "Новом мировом порядке", указывает Global Times.

Это был однополярный этап: у Америки не было соперников, она вышла на мировую арену и больше не подчинялась "силам гравитации". В реальности, утверждает аналитик, тогда наступил опасный период для США – высокомерие взыграло с новой силой, мировое господство манило к себе.

"С этого момента мы можем датировать начало стремительного упадка Америки, который сейчас столь безудержен и очевиден", – констатирует автор.

По его мнению, США совершили две огромные ошибки. Во-первых, Вашингтон всерьез уверовал, что сможет переделать мир в своих собственных интересах, что его победа в холодной войне положит начало новому американскому веку. Однако философия неоконсерватизма, которая легла в основу президентства Джорджа У. Буша, привела к двум катастрофическим войнам в Афганистане и Ираке.

Вторая огромная ошибка заключалась в том, как Америка отнеслась к Российской Федерации. И это был решающий момент.

"Территорию России ужали, к ней относились, как к побежденной нации, а не как к будущему партнеру, которого нужно лелеять и о котором нужно заботиться", – пишет Жак.

Он напомнил, что карту Европы неуклонно перерисовывали: восточноевропейские государства выбрали членство в ЕС и НАТО, а 15 бывших советских государств, включая Украину, стали независимыми. Россия вышла из коллапса в 1991 году, имея лишь половину своего прежнего населения, три четверти своей бывшей территории и 41% своей экономики, что стало унизительно для Москвы, подчеркивается в материале.

По словам автора, ключевым вопросом всегда была Украина, исторически входящая в состав России. Он напомнил, как в 2014 году Генри Киссинджер предупреждал политиков: "Слишком часто украинский вопрос ставится ребром: присоединится Украина к Востоку или к Западу? Но если Украина хочет выжить и процветать, она не должна становиться форпостом одной из сторон против другой – она должна функционировать как мост между ними". Однако к его мудрому совету не прислушались ни США, ни Европа, пишет обозреватель. Он указал, что НАТО неуклонно расширялось, пока не достигло границ России.

Нынешний президент США Джо Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, заявил, что приоритетом Вашингтона сейчас является Индо-Тихоокеанский регион. Но как глобальный гегемон, который совершил две огромные ошибки, когда думал, что может что-то сделать, Америку продолжают тащить куда-то еще – не так давно это был Афганистан, теперь вот Украина.

"Когда-то США были счастливы преданно служить миру, но теперь, столкнувшись с упадком своего господства, они постоянно себя переоценивают из-за собственных ошибок", – резюмировал политолог.