Токио побоялся, что в Москве его решения неправильно поймут

Правительство Японии не намерено расторгать в одностороннем порядке соглашение с Россией о сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом заявил премьер Фумио Кисида в четверг, 17 марта.

Ранее Япония присоединилась к антироссийским санкциям США и ЕС, а также последовала примеру Канады и разорвала договор с РФ о режиме наибольшего благоприятствования в торговле из-за спецоперации на Украине. На этом фоне парламентарии Страны восходящего солнца захотели узнать, почему Токио оставил в силе соглашение по мирному атому.

Кисида пояснил, что отказ от этих договоренностей "может подать России и международному сообществу неверный сигнал", передает РИА "Новости". Он напомнил законодателям, что гарантом соглашения является Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом дал понять, что не считает Россию партнером, который будет соблюдать подписанные ранее договоры в нынешних обстоятельствах.

Соглашение между Москвой и Токио о сотрудничестве с сфере мирного использования атомной энергии было подписано в 2009 году, сообщает телеканал "360".

Накануне у берегов Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого повреждения получила система охлаждения ядерного топлива на АЭС "Фукусима-2". Но позже местные власти сообщили, что авария ликвидирована.