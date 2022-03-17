Эксперт выступила против энергетических санкций

Потенциальный отказ Брюсселя от нефтяных контрактов с Москвой может больно ударить по экономике европейских стран. Меж тем, некоторые политики уверены, что только за счет уничтожения собственной экономики можно навредить России. Об этом заявила обозреватель чешского издания Časopis argument Илона Швигликова.

По мнению аналитика, отказ Евросоюза от экспорта российской нефти может поставить его экономику "на колени". Тяжелейшие проблемы будут вызваны тем, что у европейских стран попросту нет альтернативных источников.

Журналист полагает, что в процентном соотношении энергоресурс можно компенсировать за счет поставок из Саудовской Аравии, Ливии, Ирана, ОАЭ и других стран, однако не факт их нефть будет качественно соответствовать потребностям европейских стран. Об этом сообщает телеканал "360".

Более того, как отметила эксперт, Евросоюзу придется кардинально изменить логистические цепочки и мощности НПЗ. В этой связи автор статьи выступила против ограничений в отношении российской нефти.

"Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее", – заявила Швигликова.

Она также обратила внимание на позицию американского экспертного сообщества. По словам аналитика, в США недовольны повышением цен на топливо после введения президентом Джо Байденом энергетического эмбарго против России.

Ранее американский эксперт Ричард Блэк предрек США "абсолютный хаос" из-за ограничений, введенных против нашей страны.