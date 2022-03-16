Эксперт предрек США "абсолютный хаос" из-за санкций против России

Эксперт предрек США "абсолютный хаос" из-за санкций против России
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Аналитик спрогнозировал коллапс западной финансовой системы

В ответ на решение российского лидера Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите мирных граждан независимых республик Донбасса Запад усилил санкционное давление против нашей страны. Однако, по мнению американского эксперта Ричарда Блэка, ограничения Вашингтона могут негативно отразиться на его собственной экономике.

Представитель "Института Шиллера" подчеркнул, что антироссийские санкции ударят по экономике США и вызовут "абсолютный хаос". В интервью РИА Новости он рассказал, как высокая инфляция, а также скачок цен на топливо отразились на жизни простых американцев.

По словам аналитика, введенные против Москвы ограничения привели к прекращению нормальных международных торговых отношений. Он отметил, что раньше американцам приходилось бороться со снижением уровня жизни, а теперь их ожидают "чудовищные" последствия санкций, которые могут привести к "коллапсу западной финансовой системы".

Эксперт уточнил, что причиной потенциальных негативных последствий является интегрированность российских банков и западной экономики. По его словам, властям США сегодня необходимо начать переговоры с Европой, Россией и Китаем для преодоления кризисной ситуации.

Кстати, в Вашингтоне серьезно опасаются нового удара со стороны Москвы и Пекина. По данным американской газеты The Wall Street Journal, Россия и Китай совместными усилиями могут обрушить власть доллара.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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