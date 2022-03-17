Дипломат пригрозил Москве очередными санкциями

Вместо решения реальных проблем как до, так и после начала специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса многие западные политики ограничивались лишь перекладыванием ответственности на Россию. Вот и руководитель французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан предъявил нашей стране новые обвинения.

По его словам, на фоне спецоперации Москва перестала поддерживать диалог с Киевом. В интервью французской газете Le Parisien дипломат отметил, что наша страна занимается имитацией переговорного процесса с Незалежной.

"Необходимо прекращение огня", – заявил Ле Дриан.

Он подчеркнул, что реальные переговоры невозможны, пока параллельно идут боевые действия. По словам министра иностранных дел Пятой республики, диалог "с пистолетом у виска" не может иметь никакой цели.

Видимо, дипломат, действительно, сомневается в успехе переговорного процесса между Россией и Украиной. Глава МИД Франции выразил уверенность, что наша страна продолжит спецоперацию до капитуляции Незалежной.

Кроме того, он заявил о готовности ответить на потенциальную атаку России с помощью химического оружия. Естественно, ничего подобного не произошло, однако французский политик решил заранее обвинить нашу страну. Ле Дриан пригрозил Москве очередными санкциями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о двусторонних переговорах.