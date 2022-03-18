Населению ЕС придется пожертвовать пенсиями, если они хотят бороться против Москвы

Страны Европы не смогут победить Россию ни вместе, ни поодиночке. К таким выводам пришел французский военный эксперт Пьер Сервен.

По его мнению, европейцы совершили большую стратегическую ошибку, отдав в свое время собственную безопасность в руки НАТО под руководством США. Сейчас ЕС оказался слаб в военном плане.

"Проблема в том, что европейцев десятилетиями выхолащивали в военном отношении, чтобы они полагались только на НАТО, то есть на американцев",

– пояснил французский стратег в комментарии немецкому изданию Der Spiegel.

По его мнению, самая сильная армия в ЕС сейчас у Франции. Но и она проиграет войну, поскольку все ее вооружения – от подводных лодок до вездеходов – в очень малом количестве. Их хватает, чтобы пустить пыль в глаза во время парада на Елисейских полях, но не для реального противостояния.

В Германии ситуация еще хуже. По оценке Сервена, французы, по крайней мере, готовы жертвовать своей кровью, а в немецком обществе нет даже этого.

При этом французский эксперт не предлагает Европе отказываться от НАТО. Напротив, он призывает усилить этот военный блок, увеличив военный бюджет стран-участников. Для Франции это будет означать повышение пенсионного возраста и снижение социальных выплат населению, признал Сервен, но назвал это необходимой мерой: "Крылатая ракета стоит сотни тысяч евро. На войне нужно много крылатых ракет", – обосновал перераспределение госбюджета военный эксперт.

Ранее китайский эксперт высказал мнение, что Европа не будет в безопасности до тех пор, пока она входит в подконтрольный США блок НАТО.