При каком условии Запад будет "молить о пощаде" Россию: объяснили в США

При каком условии Запад будет "молить о пощаде" Россию: объяснили в США
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Эксперт призвал Москву лишить Вашингтон своих стратегических активов

Решение американского лидера Джо Байдена ввести против России энергетическое эмбарго может негативно сказаться на экономике западных стран. В Вашингтоне не понимают, что для победы на Москвой необходимо, чтобы она сама начала допускать ошибки.

Об этом заявил американский экономист, один из архитекторов "рейганомики" Пол Робертс. По его словам, наша страна сегодня не испытывает сильной зависимости от Запада, поэтому имеет возможность противостоять санкционному давлению.

"У Запада нет ничего, что нужно России, но западные страны чрезвычайно зависят от российских энергоносителей и полезных ископаемых", – заявил Робертс.

В интервью изданию The Unz Review аналитик подчеркнул, что наша страна всего одним шагом сможет заставить Запад "молить о пощаде". По его мнению, в качестве ответа на санкции российские власти должны полностью остановить поставки нефти и газа, а также полезных ископаемых.

Кроме того, аналитик отметил, что Россия может прекрасно обойтись без американской валюты. Он подчеркнул, что долларовые вклады лишь питают экономическую систему "врага", то есть США. Эксперт призвал Москву лишить Вашингтон своих стратегических активов.

Ранее финансист Артем Тузов заявил о скором крахе доллара. По мнению аналитика, рубль может стать новой мировой валютой.

Источник: The Unz Review ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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