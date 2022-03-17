Созданная американцами военная структура не отвечает интересам их союзников

Американцы создали такую систему безопасности в Европе, что сами европейцы оказались не способны себя защитить. На это указал директор Института международных исследований при Китайском народном университете Ван Ивэй.

По его оценке, настойчивое продвижение НАТО к границам России происходит под давлением США. Москва в итоге вынуждена давать отпор. В результате страны ЕС оказались на пороге экономического и социального кризиса, тогда как США довольны – их ВПК работает на полную катушку, они наращивают свое военное присутствие в странах Европы, а члены ЕС им еще и платят за поставки вооружения.

По мнению эксперта, европейцы сейчас осознали, что не они распоряжаются своей безопасностью, пишет издание Global Times. Но это будет продолжаться и далее до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность России. Идеальный вариант для ЕС – отказаться от НАТО и заключить союз с Россией. Такая взаимная зависимость гарантирует мир на континенте, а американские производители оружия прекратят богатеть за счет европейцев.

О том, что антироссийская политика США и их санкции в итоге сыграют на руку Москве, ранее предупредил американский аналитик.

В свою очередь, российский эксперт заявил, что Китай способен остановить гегемонию США в мире, если возьмет Тайвань под свой полный контроль.