Ланкийцы до сих пор благодарны России за помощь в прошлом

Русская туристка съездила на отдых в Шри-Ланку и пообщалась с местными жителями на тему нашей страны. Выяснилось, что ланкийцы с большой симпатией относятся к лидеру РФ Владимиру Путину. Связано это с тем, что в прошлом Россия и Китай оказали Шри-Ланке существенную помощь.

Оказывается, до 2009 года государство было далеко не спокойным. Люди боялись за свою безопасность, им было страшно ездить даже на автобусах. Местный житель признался, что в тот период именно Россия пришла на выручку Шри-Ланке – обучила армию и помогла с оружием. В итоге правительство смогло навести порядок в стране, и наступили долгожданные спокойные времена.

"Я не знаю, что именно сейчас происходит, но знаю, что вам повезло с президентом, он мудрый и смелый", – высказался насчет происходящего житель Шри-Ланки.

Ланкийцев сильно расстраивает, что из-за нынешней ситуации туристы из России станут меньше приезжать к ним на отдых. По словам местного жителя, поток путешественников только стал налаживаться после пандемии, а теперь снова стало непонятно, что будет дальше.

Туристы из России уже начали сталкиваться с проблемами по всему миру. Например, из Таиланда не могут вернуться домой тысячи россиян. Из-за новых санкций у наших соотечественников теперь нет возможности оплатить счета, так как многие имеют карты, которые больше не обслуживаются.