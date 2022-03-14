"Вам повезло с президентом": жители Шри-Ланки признались в симпатии к Путину

"Вам повезло с президентом": жители Шри-Ланки признались в симпатии к Путину
Владимир Путин. Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ланкийцы до сих пор благодарны России за помощь в прошлом

Русская туристка съездила на отдых в Шри-Ланку и пообщалась с местными жителями на тему нашей страны. Выяснилось, что ланкийцы с большой симпатией относятся к лидеру РФ Владимиру Путину. Связано это с тем, что в прошлом Россия и Китай оказали Шри-Ланке существенную помощь. 

Оказывается, до 2009 года государство было далеко не спокойным. Люди боялись за свою безопасность, им было страшно ездить даже на автобусах. Местный житель признался, что в тот период именно Россия пришла на выручку Шри-Ланке – обучила армию и помогла с оружием. В итоге правительство смогло навести порядок в стране, и наступили долгожданные спокойные времена. 

"Я не знаю, что именно сейчас происходит, но знаю, что вам повезло с президентом, он мудрый и смелый", – высказался насчет происходящего житель Шри-Ланки. 

Ланкийцев сильно расстраивает, что из-за нынешней ситуации туристы из России станут меньше приезжать к ним на отдых. По словам местного жителя, поток путешественников только стал налаживаться после пандемии, а теперь снова стало непонятно, что будет дальше. 

Туристы из России уже начали сталкиваться с проблемами по всему миру. Например, из Таиланда не могут вернуться домой тысячи россиян. Из-за новых санкций у наших соотечественников теперь нет возможности оплатить счета, так как многие имеют карты, которые больше не обслуживаются. 

Источник: Яндекс.Дзен ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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