С Батькой случился небольшой конфуз

СМИ опубликовали кадры с очередной встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Прибывший в Москву Батька, не раз бывавший в Кремле, в этот раз заблудился. На видео Лукашенко, увидев Путина, восклицает: " А я вас жду в другом кабинете! Потом меня сориентировали". На что российский президент отвечает: "Нет, здесь, здесь".



Журналисты отметили, что на встречу с Путиным Батька снова захватил свой чемоданчик, который уже успел "прославиться". В нем политик возит важные документы. В этот раз переговоры касались, в том числе, кризиса на Украине.

Лукашенко прихватил с собой карту, которой воспользовался, информируя Путина о том, что Украина планировала ударить по Белоруссии.