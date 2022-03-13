Приехавший к Путину Лукашенко заблудился в Кремле – видео

Приехавший к Путину Лукашенко заблудился в Кремле – видео
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/https://www.globallookpress.com/
С Батькой случился небольшой конфуз

СМИ опубликовали кадры с очередной встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Прибывший в Москву Батька, не раз бывавший в Кремле, в этот раз заблудился. На видео Лукашенко, увидев Путина, восклицает: " А я вас жду в другом кабинете! Потом меня сориентировали". На что российский президент отвечает: "Нет, здесь, здесь".

Журналисты отметили, что на встречу с Путиным Батька снова захватил свой чемоданчик, который уже успел "прославиться". В нем политик возит важные документы. В этот раз переговоры касались, в том числе, кризиса на Украине.

Лукашенко прихватил с собой карту, которой воспользовался, информируя Путина о том, что Украина планировала ударить по Белоруссии.

 

 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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