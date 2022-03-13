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СМИ опубликовали кадры с очередной
встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Прибывший
в Москву Батька, не раз бывавший в Кремле, в этот раз заблудился. На видео
Лукашенко, увидев Путина, восклицает: " А я вас жду в другом кабинете!
Потом меня сориентировали". На что российский президент отвечает: "Нет, здесь,
здесь".
Журналисты отметили, что на встречу с Путиным Батька снова захватил свой чемоданчик, который уже успел "прославиться". В нем политик возит важные документы. В этот раз переговоры касались, в том числе, кризиса на Украине.
Лукашенко прихватил с собой карту, которой воспользовался, информируя Путина о том, что Украина планировала ударить по Белоруссии.
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