За каждый день незаконного пребывания туристам начисляют крупный штраф

Жители России, затрявшие в Таиланде после отмены обратных рейсов, попали в непростую ситуацию. Лишь в Паттайе десятки россиян лишены легального статуса пребывания. Причина – истечение срока визы и тридцатидневных штамов.

Накануне в Таиланде состоялось совещание кризисного центра помощи туристам, которые устроили работающие в Таиланде россияне.

Одна из россиянок по имени Мария сообщила, что у нее срок действия визы истек еще в начале марта. Пришлось обратиться в посольство Российской Федерации, чтобы дипмиссия продлила визы. Однако такая процедура была доступна лишь на Пхукете. Там довольно много соотечественников, потому миграционные органы пошли навстречу и начали продлевать штампы.

Однако в Таиланде остаются много россиян, лишившихся легального статуса. Продлили пребывание всего на неделю. Миграционная полиция пока что не знает, какое решение принять. За каждый день нелегального пребывания с россиян берут штраф в размере 500 бат (порядка 2000 рублей – прим. ред.). Кому-то может грозить и миграционная тюрьма.

Люди застревают в Таиланде из-за закрытия обратного авиасообщения. Путевка уже закончилась, либо подходит к концу, а средств на дальнейшее проживание в отелях нет. Кто-то селится у друзей со знакомыми, кому-то просто помогают россияне, живущие в Таиланде. Время идет, и статус нелегала получают с каждым днем все большее число россиян.

Ранее сообщалось, что аэропорты Москвы ежедневно отменяют или переносят десятки рейсов по неопределенным причинам. Так, 9 марта из Шереметьево отменили практически двадцать вылетов.