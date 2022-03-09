Проблемы наблюдаются во всех аэрогаванях столицы

В аэропортах Москвы 9 марта задержали по неизвестным причинам и отменили свыше шестидесяти авиарейсов. Массовые задержки были зафиксированы на сайте агрегатора "Яндекс.Расписание", где можно отслеживать время вылета.

Точные причины, повлекшие массовую задержку 69 рейсов из всех воздушных гаваней столицы, неизвестны. Однако по состоянию на среду в аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов, а отменили в два раза больше – 17 вылетов.

Проблемы наблюдаются и в Домодедово – задержали два рейса, отменили отправление тринадцать пассажирских авиалайнеров. Информация о переносах или отмене рейсов в Жуковском в настоящее время отсутствует.

Массовый перенос авиарейсов в столице был зафиксирован и днем ранее, 8 марта. Тогда, по состоянию на 20:00 по московскому времени во Внуково по необъяснимым причинам задержали восемь рейсов, отменили тридцать один. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Домодедово, и в Шереметьево.

Ранее Росавиация сообщила о продлении до 8 марта запрета на полеты в аэропортах, расположенных в центральном и южном регионах Российской Федерации. Изменения коснулись более десяти городов, включая Ростов-на-Дону и Краснодар. Остальные аэрогавани работали в прежнем режиме. Авиакомпаниям рекомендовали организовать альтернативные маршруты для выезда пассажиров.

Российская сторона ввела в конце февраля запрет на выполнение полетов над своим небом для стран Европейского союза – речь идет об ответных мерах за закрытие воздушного пространства в ЕС для россиян. В "черный список" вошли 36 стран.