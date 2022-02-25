Более 160 рейсов задержаны или отменены

В московских аэропортах продолжается проблемы с рейсами. В целом отменили или задержали 160 вылетов.

Проблемы касаются трех аэропортов Москвы – Домодедово, Шереметьево и Внуково, сообщает телеканал "360". Всего отменено 136 рейсов, из них 59 во Внуково, 15 в Домодедово и 62 в Шереметьево. Задерживаются 26 рейсов – соответственно 8 во Внуково, 8 в Домодедово и 10 в Шереметьево.

Накануне Росавиация объявила о временном закрытии аэропортов в 12 российских городах. Меры продлятся до 2 марта. Из-за этого 24 февраля в Москве было отменено или задержано более 260 вылетов.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о санкциях в отношении авиакомпании "Аэрофлот". Из-за этого полеты в страну и из нее приостановлены.