Запрет на полеты в некоторые города России продлевается до 8 марта - Росавиация

Ограничения коснутся 11 аэропортов

Росавиация выложила сообщение о том, что в 11 аэропортах, расположенных в центральной и южной частях РФ продлевается запрет на полеты до 8 марта 3:45 часов по московскому времени. 

До этого момента ограничены в работе будут аэропорты в таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальных аэрогаваней России запрет не касается, они продолжат работать в штатном режиме. 

Для того, чтобы туристы могли выехать из этих городов, авиакомпаниям рекомендуется организовать альтернативны маршруты. 

Ранее Росавиация сообщала, что полеты будут ограничены до 2 марта 3:45 часов по московскому времени. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Россия назвала условие применения ядерного оружия в спецоперации на Украине

Надеяться в этом вопросе решили на Бога

Лидеры Евросоюза могут потерять власть из-за санкций против России - Politico

Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей