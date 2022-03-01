Ограничения коснутся 11 аэропортов

Росавиация выложила сообщение о том, что в 11 аэропортах, расположенных в центральной и южной частях РФ продлевается запрет на полеты до 8 марта 3:45 часов по московскому времени.

До этого момента ограничены в работе будут аэропорты в таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальных аэрогаваней России запрет не касается, они продолжат работать в штатном режиме.

Для того, чтобы туристы могли выехать из этих городов, авиакомпаниям рекомендуется организовать альтернативны маршруты.

Ранее Росавиация сообщала, что полеты будут ограничены до 2 марта 3:45 часов по московскому времени.