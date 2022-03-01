Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Росавиация выложила сообщение о том, что в 11 аэропортах, расположенных в центральной и южной частях РФ продлевается запрет на полеты до 8 марта 3:45 часов по московскому времени.
До этого момента ограничены в работе будут аэропорты в таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальных аэрогаваней России запрет не касается, они продолжат работать в штатном режиме.
Для того, чтобы туристы могли выехать из этих городов, авиакомпаниям рекомендуется организовать альтернативны маршруты.
Ранее Росавиация сообщала, что полеты будут ограничены до 2 марта 3:45 часов по московскому времени.
Надеяться в этом вопросе решили на Бога
Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы