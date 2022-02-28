Эксперты рассказали, что порядка 30% поездок было аннулировано

Представители туристического бизнеса сообщили о спаде числа бронирований туров на фоне введения санкций со стороны Запада. Туроператоры надеются на налаживание туризма на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии.

По словам руководителя Space Travel Артура Мурадяна, россияне перестали бронировать поездки в Египет и Турцию, так как их пугают ограничительные меры. По его словам, около 30% туров было аннулировано. Он считает, что число возвратов могло быть и выше, однако люди понимают, что не смогут вернуть деньги по новому курсу.

В турагентстве OnlineTur.ru отметили, что люди перестали покупать туры не только из-за нестабильной общественно-политической обстановки, но и по причине межсезонья. Отмечается, что южные и некоторые восточные направления все еще доступны для поездок. Представитель компании выразил надежду, что туристическая отрасль восстановится, и напомнил, что не запрещаются полеты в Китай, Тайланд, Вьетнам, Турция, Египет и северная Африка.

Мурадян согласен с коллегой. Доступные на сегодняшний день направления делают ситуацию менее критичной, однако половина выездной отрасли будет заморожена, так как уровень отказов от приобретенных туров будет высоким.

Туроператор "Интурист" отметил, что на фоне пандемии европейские направления были закрыты уже несколько лет. В последнее время россияне могли посетить только Болгарию, Венгрию и Норвегию.

О том, какие страны Запада введут ограничения на въезд россиян, можно узнать здесь.