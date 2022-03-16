Китай способен оборвать гегемонию доллара – эксперт

Китай способен оборвать гегемонию доллара – эксперт
Фото: Sascha Steinach via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Контроль над Тайванем имеет стратегическое значение в мире финансов

Влияние США в мире начнет резко снижаться, если Китай возьмет под свой полный контроль Тайвань. После этого китайский юань может занять и позиции доллара в качестве мировой резервной валюты. Такой точки зрения придерживается специалист в области финансовых инструментов Вячеслав Зайченко.

На Тайване находится завод по производству полупроводников, имеющий, без преувеличения, глобальное значение – там производится почти 85% всех чипов, без которых невозможна работа смартфонов, компьютеров, автомобилей, ракет. Сейчас Тайвань контролируется США. Но если КНР решит это изменить, поменяется весь мировой уклад.

"Полупроводники отвечают буквально за все – без них даже лампочка не заработает. Как только Китай заберет Тайвань, американская гегемония закончится",

– приводит телеканал "360" мнение эксперта. После этого юань сможет претендовать на статус мировой резервной валюты. Пока же он слишком волатилен, поэтому не слишком привлекателен для инвесторов.

Ранее Вашингтон пригрозил Пекину "наказанием", если Поднебесная начнет помогать России преодолевать последствия западных санкций. Такой тон Китаю явно не понравился. В ответ из Пекина прозвучало предупреждение, чтобы Вашингтон не вмешивался в его отношения с Тайванем – в противном случае в ход может пойти сила.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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