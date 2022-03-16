В скором будущем "бакс" рискует потерять позиции ведущей мировой валюты

Очевидно, что сейчас мировое пространство вступает в новый этап. Серьезные перемены на международной арене обещают перераспределение сил и влияния между ведущими державами.



По мнению некоторых представителей экспертного сообщества, для США наступают не лучшие времена. Так, немецкий экономист Хенрик Мюллер предрек крах долларовой системы.

Как подчеркнул профильный специалист, на такой плачевный исход гегемонии американской валюты указывают, как минимум, три фактора. В первую очередь, речь идет об инфляции доллара. Обесценивание подрывает доверие игроков международной арены к устойчивости валюты, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, серьезный удар по имиджу "бакса" нанесет заморозка валютных резервов нашей страны. Антироссийские санкции могут показать всему миру, насколько ненадежным партнером является вашингтонская администрация, добавляет телеканал "360".

Третьим фактором, по мнению немецкого специалиста, является происходящее на территории украинского государства. Кризисные события серьезно сказались на мировом пространстве и наверняка приведут к появлению новых блоков и союзов государств, которые заменят американские глобальные институты и разрушат долларовую систему.

Напомним, российская специальная военная операция стартовала на территории Незалежной 24 февраля. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию событий.