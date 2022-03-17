Украина стала жертвой Запада, как когда-то Югославия

Агрессивные действия США и Североатлантического блока за последние десятилетия привели к тому, что начал формироваться новый миропорядок без их гегемонии. К такому выводу пришел вице-президент Международной Славянской академии, старший советник МИД Сербии Владимир Кршлянин в своей колонке для газеты "Политика".

По его мнению, то, что случилось в 2014 году на Украине, вероятно, стало "отчаянным ответом" Запада на стратегический поворот, который произошел в мире с ростом влияния России и Китая. В результате, к власти в Незалежной после кровавой "цветной революции" в присутствии высокопоставленной американки Виктории Нуланд были допущены откровенные фашисты, считает автор.

В течение восьми лет Москва терпеливо пыталась предотвратить худшее, однако украинские радикалы убили 14 тыс мирных жителей в Донбассе, а западники закрывали на это глаза.

Он отметил, что сейчас в Вашингтоне у власти та же команда, которая была и в 2014 году. Отказ США и НАТО от серьезных переговоров по гарантиям безопасности, их растущее присутствие на Украине и увеличение поставок киевскому режиму оружия, медиа-кампания Запада против России, угрозы захвата Донбасса "по хорватскому сценарию" и попытка производства ядерного арсенала в соборной подтолкнули Москву к специальной военной операции с двумя целями: демилитаризация и денацификация Незалежной.

Следовательно, бывшая советская республика стала жертвой НАТО, как когда-то Югославия. Ведь до сегодняшних событий Вашингтон не один год пичкал Киев заявлениями о "гарантиях независимости".

При этом все антироссийские санкции превратились в истерию.

"Ведь НАТО знает, что не может победить русских и что уже появился Новый мир, который возглавляют Россия и Китай, а начало ему положила Сербия", – считает Кршлянин.

По его словам, новая система будет свободной от фашизма, терроризма и цветных революций, которые регулярно поддерживает альянс.

"Справедливая многополярная система. Сообщество общей судьбы человечества. Мир сотрудничества, а не конфронтации", резюмировал дипломат.

Напомним, с 24 февраля ВС России проводят спецоперацию по защите суверенитета ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что Кремль предлагал политическому руководству соборной отказаться от вступлений в боевые действия с российской армией и вывести войска ВСУ с территории всего Донбасса во избежание кровопролития.

