Не все в Европе готовы терпеть трудности ради очередных санкций против РФ

Странам ЕС нужно срочно решить, как поступить с поставками нефти из России. Ответ нужно дать президенту США Джо Байдену, который 24 марта прилетит в Европу в сопровождении высокопоставленных чиновников из сферы энергетики. Такое давление привело к расколу в Евросоюзе.

Открыто против эмбарго на российскую нефть накануне выступила Венгрия. В Болгарии заявили, что ограничения можно ввести лишь частично. Германия и Нидерланды предупредили союзников, что спешка в таком вопросе приведет к огромным проблемам, сообщает Reuters.

За эмбарго выступает Польша и председательствующая в ЕС Франция: как заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон, санкции – это инструмент влияния на Москву, поэтому европейцам придется потерпеть неприятные последствия, если они хотят добиться своего от России. Так что консенсуса в этом вопросе среди стран ЕС нет, а решения по санкциям там должны приниматься единогласно.

Всем очевидно, что за отказ от российской нефти выступают страны, которые не так уж много ее и покупали. Те же США на днях сделали громкое заявление о том, что больше не будут использовать российские энергоносители, но в действительности они начали сокращать объемы импорта углеводородов из РФ еще в январе плюс по-тихому дали своим переработчикам время на поиск других поставщиков, объявив "переходный период".

Европейцам найти замену российской Urals будет сложнее, учитывая объем запроса. При этом Россия тоже не сможет сразу найти новых покупателей и ей придется снизить объем добычи. В итоге на мировом рынке возникнет дефицит сырой нефти и продуктов нефтепереработки, что вызовет скачок цен, приводит "Взгляд" мнение эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

Тем временем рассуждения на тему возможного эмбарго на российскую нефть в Европе расшевелили потребителей из других регионов. Так, крупные контракты с РФ уже заключила Индия.