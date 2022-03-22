Пекин призвал Вашингтон отказаться от давления

После начала специальной военной операции по обеспечению безопасности ДНР и ЛНР санкционное противостояние России и Запада вышло на новый уровень. Китай, соблюдая нейтралитет к украинскому кризису, отказался поддержать ограничения, введенные США против нашей страны, что привело к дипломатическому конфликту между Пекином и Вашингтоном.

Изначально Белый дом требовал от КНР отказаться от экономической поддержки России. Американцы полагают, что Москва обходит западные санкции с помощью Пекина. Госсекретарь Энтони Блинкен даже не исключил, что США окажут давление на Китай, однако чиновник получил жесткий ответ из министерства иностранных дел республики.

Как сообщает газета "Известия", в китайском внешнеполитическом ведомстве вновь подтвердили свою независимую позицию. Более того, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о готовности зеркально ответить на американское давление.

Во вторник, 22 марта, дипломат подчеркнул во время брифинга, что санкции США бьют по суверенитету республики. Кроме того, он назвал Вашингтон главным нарушителем прав человека во всем мире. Чиновник отметил, что давление на официальных лиц Китая недопустимо.

По словам представителя МИД, если Вашингтон не пересмотрит свое решение по ограничениям против КНР, то Пекин будет готов ввести ответные санкции.

Ранее экономист Василий Кашин объяснил, как санкции отразятся на отношениях России и Китая.