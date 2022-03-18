КНР подтвердила свою независимую позицию

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена относительно давления Вашингтона на Пекин в случае поддержки Москвы.

Дипломат дал жесткий ответ своему американскому коллеге в пятницу, 18 марта, во время общения с журналистами. Он также подтвердил независимую позицию КНР относительно специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР.

Представитель министерства иностранных дел Китая назвал безответственным поведение американснких политиков, которые распространяют ложную информацию и пытаются оказать давление. Он подчеркнул, что эти шаги никак не способствуют разрешению кризисной ситуации.

Напомним, позиция Вашингтона заключается в том, что Пекин не должен оказывать Москве помощь для обхода западных санкций, введенных после начала спецоперации. В США даже не скрывают свою готовность "наказать" Китай за поддержку России.

Кроме того, глава Госдепа Энтони Блинкен подчеркнул, что президент США Джо Байден может заявить китайским властям о готовности принять меры в случае поддержки российской стороны. Пресс-секретарь МИД КНР отметил на это, что республика оценивает украинский кризис "объективным и справедливым образом".

Ранее в Китае назвали преимущество российского лидера Владимира Путина над президентом США Джо Байденом.