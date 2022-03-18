Россия не остановится, пока не добьется своих целей на Украине

Давление Вашингтона на Пекин никак не поможет остановить Москву. У Китая нет ни сил, ни стимула для прекращения специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса. В этом случае идеальным решением будет сохранение нейтралитета. Об этом пишет издание South China Morning Post.

По мнению аналитика Алекса Ло, Китаю не следует идти по пути западных стран, которые за счет поставок оружия на Украину "подливают масло в огонь". Он напомнил, что США уже пытались оказать давление на КНР и СССР во время противостояния Северного и Южного Вьетнама, совершенно не учитывая местные национальные особенности.

По мнению автора статьи, сегодня Вашингтон повторяют те же ошибки. Меж тем, у российского лидера Владимира Путина есть преимущество перед его американским коллегой Джо Байденом. В SCMP уверены, что президент РФ пользуется большей электоральной поддержкой, чем хозяин Белого дома в своей стране. Об этом сообщает телеканал "360".

По данным издания, президент США уже столкнулся с серьезными проблемами – простые граждане недовольны ростом цен на топливо после введенного против России энергетического эмбарго.

Китайским властям должна льстить позиция западных политиков, мол, они могут оказать давление на Путина. Однако Москва в рамках спецоперации поставила на кон свое будущее, поэтому она не остановится, пока не достигнет заявленных целей, уверен аналитик.

Ранее аналитики газеты The Wall Street Journal раскрыли вероятный сценарий удара России и Китая по США.