Москве придется больше учитывать интересы Пекина

После начала специальной военной операции по защите мирного населения ДНР и ЛНР Россия столкнулась с колоссальным давлением со стороны Запада. Однако Китай не только отказался поддержать санкции, введенные против нашей страны, но усилил свое противостояние с США. Сегодня у Москвы и Пекина складываются новые как политические, так и экономические отношения. К чему они приведут, объяснил сотрудник ВШЭ, экономист Василий Кашин.

В интервью изданию "Лента.ру" он подчеркнул, что Москве придется больше учитывать интересы Пекина. При этом ученый не считает, что на фоне глобальных санкций наша страна может стать "младшим партнером" КНР.

По словам эксперта, в условиях западного давления Китай займет позицию основного торгового партнера России. Он уверен, что более тесные взаимоотношения двух государств будут выстроены на десятилетия вперед. Аналитик отметил, что из-за экономических связей придется корректировать политические и даже военные.

Важно отметить, что в Вашингтоне сегодня опасаются усиления двусторонних отношений Москвы и Пекина. По мнению западного экспертного сообщества, торговый союз России и Китая способен обрушить власть американского доллара.

В самой КНР неоднократно заявляли о преимуществах российского лидера Владимира Путина над президентом США Джо Байденом. Более того, китайские власти уже воспользовались ошибкой хозяина Белого дома, чтобы лишить американцев стратегического союзника.