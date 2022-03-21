Эр-Рияд решил пересмотреть свои отношения с Вашингтоном

Сегодня Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры о начале торговли нефтью за юань вместо доллара. Пренебрежительное отношение американского лидера Джо Байдена к своему стратегическому союзнику может обернуться для США "значительной потерей". Об этом заявили аналитики газеты The Wall Street Journal.

Они напомнили, что изначально между двумя странами существовала договоренность: Эр-Рияд экспортирует нефть исключительно за доллары, а Вашингтон сохраняет гарантии безопасности. Меж тем, Белый дом нарушил свои обязательства.

Авторы статьи подчеркнули, что администрация президента США сделала сразу несколько шагов против своего союзника. Как сообщает "Общественная служба новостей", сначала американцы отказались поддерживать Саудовскую Аравию в противостоянии с хуситами на территории Йемена и сняли с последних статус террористов. После этого Вашингтон значительно затянул процесс экспорта оружия Эр-Рияду.

По данным издания, в королевстве также крайне возмущены позицией Байдена в отношении "ядерной сделки" с Ираном. Однако не исключено, что Саудовская Аравия начала пересматривать свои союзнические отношения с США сразу после вывода американских войск с территории Афганистана.

В WSJ уверены, что в эпоху противостояния мировых держав администрация Байдена не должна позволять себе подобного отношения к союзникам. Так или иначе, сегодня место США может занять Китай.

Ранее МИД КНР жестко ответил на угрозы США из-за Украины.