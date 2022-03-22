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Москва не оставит без ответа принятые против нее полномасштабные санкции – в дальнейшей перспективе ее действия могут стать реальной угрозой для стран Запада, заявил Джо Байден на встрече с представителями бизнеса в Белом доме.
По его словам, Россия сильно преуспела в киберпространстве, из-за чего удара следует ждать именно в этой области, передает "Свободная пресса". Он предупредил всех бизнесменов на встрече, что они должны быть к этому готовы.
"Они (Россия – прим. редакции) обладают чрезвычайно изощрённым потенциалом в киберпространстве", – приводит его слова Life.
Президент США призвал всех с большой осторожностью ждать того, что может последовать с российской стороны в качестве ответа на санкции.
Россия многократно заявляла, что все обвинения США в якобы совершаемых ею кибератаках являются нелепыми.
Весной прошлого года на американскую трубопроводную систему Colonial Pipeline была совершена масштабная атака хакеров, которая нарушила работу почти всей цепочки поставок нефти по стране. В связи с произошедшим Байден вводил в США режим чрезвычайного положения. И хотя официальных доказательств причастности Москвы предъявлено не было, ряд американских высокопоставленных лиц заявили, что к инциденту приложили руку именно хакеры из России.
Владимир Путин называл все обвинения в адрес российской стороны чушью.
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