Siemens отказал России в поставке новых "Сапсанов"

Давление на Москву увеличивается каждый день

Сегодня, 22 марта, стало известно, что немецкий концерн Siemens принял решение приостановить действие договора на поставку новых электропоездов "Сапсан" на фоне ситуации вокруг украинского государства. Об очередном недружественном шаге наших зарубежных партнеров рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Стоит отметить, что Россия и ее граждане получают удары со всех сторон. Так, сегодня также стало известно о том, что, по информации СМИ, знаменитую оперную певицу Анну Нетребко решили исключить из списка артистов лейбла Centre Stage Artist Management (CSAM). Такую информацию распространяет телеканал "360". Впрочем, пока официальных заявлений по этому поводу не было.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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