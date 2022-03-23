Перспективы участия России в G20 оценил эксперт

Перспективы участия России в G20 оценил эксперт
Фото: White House / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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У Вашингтона нет возможности регулировать состав участников этого международного объединения

Россию нельзя исключить из "большой двадцатки" по требованию США. На это указал политолог Сергей Михеев.

Сейчас все действия Вашингтона направлены на максимальную изоляцию Москвы, в том числе на ее исключение из международных институтов. Однако G20 – это не организация, а неформальное объединение, некий клуб по интересам. Поэтому одного желания США выгнать оттуда Россию мало, нужно согласие остальных участников. А среди членов G20 достаточно стран, настроенных на сотрудничество с РФ.

"Там довольно много развивающихся стран и наших союзников, например, Китай, Индия",

– пояснил Михеев в комментарии телеканалу "360". Он отметил, что Россия при желании может сама отказаться от участия в мероприятиях "большой двадцатки", но делать этого нет смысла. В любом случае, на заседаниях G20 не принимается никаких решений, там только обсуждаются важные для всех экономические вопросы.

Ранее в США заявили, что изучают возможность исключения РФ из G20. На освободившееся место предлагалось ввести Польшу. Комментируя эти планы, политолог Федор Лукьянов напомнил, что в "двадцатке" не существует процедуры "принятия" или "исключения". Максимум, чего может добиться Вашингтон от своих союзников в G20, – это бойкота в отношении Москвы, передает RT.

В 2022 году саммит G20 должен пройти на Бали. Точная дата пока не назначена, ориентировочно, лидеры стран соберутся в четвертом квартале. Планируется, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите лично, передает РИА "Новости" со ссылкой на посла РФ в Джакарте Людмилу Воробьеву.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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