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Россию нельзя исключить из "большой двадцатки" по требованию США. На это указал политолог Сергей Михеев.
Сейчас все действия Вашингтона направлены на максимальную изоляцию Москвы, в том числе на ее исключение из международных институтов. Однако G20 – это не организация, а неформальное объединение, некий клуб по интересам. Поэтому одного желания США выгнать оттуда Россию мало, нужно согласие остальных участников. А среди членов G20 достаточно стран, настроенных на сотрудничество с РФ.
"Там довольно много развивающихся стран и наших союзников, например, Китай, Индия",
– пояснил Михеев в комментарии телеканалу "360". Он отметил, что Россия при желании может сама отказаться от участия в мероприятиях "большой двадцатки", но делать этого нет смысла. В любом случае, на заседаниях G20 не принимается никаких решений, там только обсуждаются важные для всех экономические вопросы.
Ранее в США заявили, что изучают возможность исключения РФ из G20. На освободившееся место предлагалось ввести Польшу. Комментируя эти планы, политолог Федор Лукьянов напомнил, что в "двадцатке" не существует процедуры "принятия" или "исключения". Максимум, чего может добиться Вашингтон от своих союзников в G20, – это бойкота в отношении Москвы, передает RT.
В 2022 году саммит G20 должен пройти на Бали. Точная дата пока не назначена, ориентировочно, лидеры стран соберутся в четвертом квартале. Планируется, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите лично, передает РИА "Новости" со ссылкой на посла РФ в Джакарте Людмилу Воробьеву.
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