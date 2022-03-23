Россия поставила иностранный бизнес перед выбором

Власти страны решают судьбу предприятий, прекративших работу из-за западных санкций

Собственники иностранных компаний, которые приостановили работу в России, должны определиться: либо они возвращаются, либо находят покупателя и продают здесь свой бизнес. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в среду, 23 марта.

По словам высокопоставленного чиновника, власти страны сейчас ищут различные способы, как сохранить рабочие места и производство на предприятиях, собственники которых испугались западных санкций или присоединились к ним.

"Собственнику предоставят возможность возобновить свою деятельность или продать свою долю",

– назвал возможные варианты Новак, выступая в Госдуме. По его словам, есть основания надеяться, что с большинством западных бизнесменов удастся найти общий язык и прийти к компромиссу, передает URA.RU.

После начала военной спецоперации на Украине зарубежные компании стали массово объявлять о приостановке деятельности в РФ. При этом некоторые соблюдают положения ТК РФ и платят сотрудникам зарплату во время вынужденного простоя, поскольку собираются вернуться.

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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