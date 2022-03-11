McDonald`s объяснил паузу в работе ресторанов логистическими сложностями

Во время простоя компания продолжит платить зарплату сотрудникам

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's не уходит из России, а берет паузу. На это указали в компании, комментируя планы приостановить деятельность в РФ с 14 марта.

В пресс-службе компании пояснили, что решение было принято в связи с "операционными, техническими и логистическими сложностями".

"К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости",

– приводит РИА "Новости" пояснение пресс-службы.

В McDonald's подчеркивают, что офис компании в России продолжит работать в прежнем режиме, арендную плату за помещения будут платить. Все сотрудники, в том числе на франчайзинговых предприятиях, будут получать полную заработную плату, обязательства перед поставщиками тоже будут выполняться.

Более того, McDonald's рассматривает возможность предоставить временно пустующие помещения для организации центров волонтерской поддержки. Волонтерами могут стать как сотрудники компании, так и посетители.

"Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет использовать для приобретения продуктов McDonald's после открытия",

– сообщили в пресс-службе, уточнив, что благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", который оказывает поддержку семьям с детьми, также продолжит свою деятельность в России.

