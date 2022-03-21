Собянин рассказал о ключевых решениях последней недели по стабилизации экономики Москвы

Работа по выработке дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса продолжается

После введения западных санкций более 300 компаний в Москве объявили о прекращении или приостановке деятельности. Это означает угрозу роста безработицы, срыв поставок и прочие неприятные моменты для экономики. Чтобы минимизировать ущерб, власти Москвы совместно с федеральным правительством предприняли ряд срочных шагов. В результате удалось сохранить экономическую стабильность, рассказал мэр Сергей Собянин.

Уровень безработицы сейчас держится на минимальном уровне – 0,4%. Многие иностранные компании, хоть и приостановили деятельность в РФ, но продолжают оплачивать вынужденный простой сотрудникам. Для тех, кто потерял работу, в Москве открыли специальный Кадровый центр.

Программу развития Москвы решено сохранить в полном объеме. Все проекты строительства, реконструкции, благоустройства будут реализованы по плану, поскольку они обеспечивают занятость тысячам человек. Учитывая текущий рост цен, стоимость контрактов на выполнение работ может быть повышена до 70%.

Для бесперебойной работы предприятий правительство РФ объявило о программе субсидирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий промышленности, торговли и сельского хозяйства. Инициативу планируется распространить также на IT-индустрию, строительство, транспорт и другие отрасли экономики Москвы.

В столице упрощен порядок и сокращены сроки выдачи пропусков на въезд и передвижение по городу грузового транспорта.

Введен мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы. Арендаторы получат отсрочку платежей за аренду до конца года.

В рамках поддержки строительной отрасли уже упрощены процедуры разработки и согласования градостроительной и строительной документации, на год заморожены текущие ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные для целей строительства. Добросовестные застройщики не будут оштрафованы за незначительные нарушения сроков строительства. Для строительства новых производств земельные участки будут предоставляться по ставке 1 рубль в год.

Важно, что все обязательства перед гражданами исполняются в полном объеме. В ближайшее время в стране будет объявлено об увеличении всех социальных выплат, включая пособий и пенсий. Вырастет минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума, а также увеличатся зарплаты в бюджетной сфере. Городские льготы и пособия тоже будут проиндексированы.

Ранее Сергей Собянин представил комплекс мер по поддержке строительной отрасли столицы.