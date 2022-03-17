Собянин представил комплекс мер по поддержке строительной отрасли

Собянин представил комплекс мер по поддержке строительной отрасли
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Власти Москвы считают стройку важнейшим направлением для экономики и социального развития города

Строительная отрасль в столице получит дополнительную поддержку. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Строительные проекты в столице не только решают жилищный вопрос, улучшают логистику, повышают уровень оказания медицинских, образовательных и других важных для населения услуг, но и создает огромный мультипликативный эффект в масштабах всей страны. Более 1 миллиона жителей Москвы либо напрямую связаны со строительной сферой, либо работают в смежных областях: на производстве стройматериалов, машин, механизмов. Поэтому так важно помочь строительному комплексу Москвы адаптироваться к нынешним условиям на фоне западных ограничений и санкций, подчеркнул Собянин.

Совместно с правительством РФ власти столицы разработали комплекс мер по поддержке жилищного строительства, ипотеки и всей строительной отрасли города:

  1. Текущие объемы Адресной инвестиционной программы решено сохранить. Таким образом, в ближайшие три года в Москве за счет бюджета города будет возведено более 700 объектов. Размер авансового платежа строителям в рамках городского заказа увеличат до 70%.
  2. Арендная плата за земельные участки под застройку для новых промышленных предприятий будет снижена до 1 рубля в год. Ставки под другие строительные цели заморозят на год.
  3. Ставка за предоставление рассрочки по земельным платежам не будет привязана к ключевой ставке ЦБ и составит 9,5% годовых.
  4. Собственники, меняющие вид разрешенного использования земельных участков для строительства, смогут дать личное поручительство об исполнении принятых обязательств. В этом случае срок предоставления банковской гарантии будет перенесен на 6 месяцев.
  5. Добросовестных застройщиков не будут штрафовать за небольшой срыв срока сдачи объекта.
  6. Изменения в проектную документацию, связанные с заменой материалов и технических решений в рамках импортозамещения, Москомэкспертиза будет согласовывать максимально оперативно.

Кроме этого, Москва вместе с федеральным центром планирует расширить программу льготной ипотеки и программу субсидирования процентов по кредитам для застройщиков, сообщил Собянин.

Как отметил мэр, к 2022 году строительная отрасль города подошла с очень хорошими показателями, ее не подорвал коронавирусный кризис. Важно, что стройкомплекс столицы на 95% независим от внешнего рынка. Все основные материалы – металл, бетон, фанера – отечественного производства. Это позволит не снижать темпы ни жилищного, ни дорожного строительства в новых условиях.

Ранее сообщалось, что Москва увеличила собственное производство продуктов питания.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Частное решение трех европейских лидеров по Украине вызвало в ЕС "скрежет зубов" - СМИ

Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру

В США озвучили позицию НАТО относительно членства Украины

Попытка втянуть Киев в альянс противоречит интересам Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей