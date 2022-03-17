Собянин представил комплекс мер по поддержке строительной отрасли

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Строительная отрасль в столице получит дополнительную поддержку. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Строительные проекты в столице не только решают жилищный вопрос, улучшают логистику, повышают уровень оказания медицинских, образовательных и других важных для населения услуг, но и создает огромный мультипликативный эффект в масштабах всей страны. Более 1 миллиона жителей Москвы либо напрямую связаны со строительной сферой, либо работают в смежных областях: на производстве стройматериалов, машин, механизмов. Поэтому так важно помочь строительному комплексу Москвы адаптироваться к нынешним условиям на фоне западных ограничений и санкций, подчеркнул Собянин.
Совместно с правительством РФ власти столицы разработали комплекс мер по поддержке жилищного строительства, ипотеки и всей строительной отрасли города:
Кроме этого, Москва вместе с федеральным центром планирует расширить программу льготной ипотеки и программу субсидирования процентов по кредитам для застройщиков, сообщил Собянин.
Как отметил мэр, к 2022 году строительная отрасль города подошла с очень хорошими показателями, ее не подорвал коронавирусный кризис. Важно, что стройкомплекс столицы на 95% независим от внешнего рынка. Все основные материалы – металл, бетон, фанера – отечественного производства. Это позволит не снижать темпы ни жилищного, ни дорожного строительства в новых условиях.
Ранее сообщалось, что Москва увеличила собственное производство продуктов питания.
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