Собянин представил комплекс мер по поддержке строительной отрасли

Власти Москвы считают стройку важнейшим направлением для экономики и социального развития города

Строительная отрасль в столице получит дополнительную поддержку. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Строительные проекты в столице не только решают жилищный вопрос, улучшают логистику, повышают уровень оказания медицинских, образовательных и других важных для населения услуг, но и создает огромный мультипликативный эффект в масштабах всей страны. Более 1 миллиона жителей Москвы либо напрямую связаны со строительной сферой, либо работают в смежных областях: на производстве стройматериалов, машин, механизмов. Поэтому так важно помочь строительному комплексу Москвы адаптироваться к нынешним условиям на фоне западных ограничений и санкций, подчеркнул Собянин.

Совместно с правительством РФ власти столицы разработали комплекс мер по поддержке жилищного строительства, ипотеки и всей строительной отрасли города:

Текущие объемы Адресной инвестиционной программы решено сохранить. Таким образом, в ближайшие три года в Москве за счет бюджета города будет возведено более 700 объектов. Размер авансового платежа строителям в рамках городского заказа увеличат до 70%. Арендная плата за земельные участки под застройку для новых промышленных предприятий будет снижена до 1 рубля в год. Ставки под другие строительные цели заморозят на год. Ставка за предоставление рассрочки по земельным платежам не будет привязана к ключевой ставке ЦБ и составит 9,5% годовых. Собственники, меняющие вид разрешенного использования земельных участков для строительства, смогут дать личное поручительство об исполнении принятых обязательств. В этом случае срок предоставления банковской гарантии будет перенесен на 6 месяцев. Добросовестных застройщиков не будут штрафовать за небольшой срыв срока сдачи объекта. Изменения в проектную документацию, связанные с заменой материалов и технических решений в рамках импортозамещения, Москомэкспертиза будет согласовывать максимально оперативно.

Кроме этого, Москва вместе с федеральным центром планирует расширить программу льготной ипотеки и программу субсидирования процентов по кредитам для застройщиков, сообщил Собянин.

Как отметил мэр, к 2022 году строительная отрасль города подошла с очень хорошими показателями, ее не подорвал коронавирусный кризис. Важно, что стройкомплекс столицы на 95% независим от внешнего рынка. Все основные материалы – металл, бетон, фанера – отечественного производства. Это позволит не снижать темпы ни жилищного, ни дорожного строительства в новых условиях.

Ранее сообщалось, что Москва увеличила собственное производство продуктов питания.