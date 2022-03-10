Москва увеличила производство текстиля в 2,4 раза

Москва увеличила производство текстиля в 2,4 раза
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
В городе работает более 180 предприятий легкой промышленности

Производство текстильных изделий в столице в 2021 году выросло в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом и на 75% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По официальным данным, в Москве сейчас работает более 180 предприятий легкой промышленности, из которых 40 – крупные и средние. Они производят одежду, обувь и другие изделия из текстиля и кожи.

"В 2021 году Москва активно наращивала объемы производства практически во всех категориях. За прошлый год объем товаров собственного производства, отгруженных московскими предприятиями легкой промышленности, составил 103 миллиарда рублей. Это на 40,5% больше, чем в 2020 году, и на 54% превышает показатели 2019 года",

– уточнил Ефимов.

При этом предприниматели продолжают развивать свои производственные линии в столице. За три квартала прошлого года объем вложенных крупными и средними предприятиями средств в основной капитал составил порядка 1,12 млрд рублей.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что у Москве увеличено производство лекарств и медицинских материалов.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

США намерены наказать Китай за поддержку России

Вашингтон призывает Пекин отказаться от торговли с Москвой

Источники раскрыли решение Европы по вступлению Украины в ЕС

Париж не стремится к расширению европейских границ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей