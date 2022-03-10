Москва увеличила производство текстиля в 2,4 раза

В городе работает более 180 предприятий легкой промышленности

Производство текстильных изделий в столице в 2021 году выросло в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом и на 75% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По официальным данным, в Москве сейчас работает более 180 предприятий легкой промышленности, из которых 40 – крупные и средние. Они производят одежду, обувь и другие изделия из текстиля и кожи.

"В 2021 году Москва активно наращивала объемы производства практически во всех категориях. За прошлый год объем товаров собственного производства, отгруженных московскими предприятиями легкой промышленности, составил 103 миллиарда рублей. Это на 40,5% больше, чем в 2020 году, и на 54% превышает показатели 2019 года",

– уточнил Ефимов.

При этом предприниматели продолжают развивать свои производственные линии в столице. За три квартала прошлого года объем вложенных крупными и средними предприятиями средств в основной капитал составил порядка 1,12 млрд рублей.

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Ранее сообщалось, что у Москве увеличено производство лекарств и медицинских материалов.