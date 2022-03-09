В Москве увеличили производство лекарств

В столице работает почти 80 фармкомпаний

Объем производства в Москве лекарственных средств и медицинских материалов в 2021 году увеличился на 67,7% по сравнению с 2020 годом. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По его словам, столичные фармацевтические предприятия обеспечивают бесперебойные поставки лекарств в аптеки и медучреждения, а также создают запасы востребованных препаратов для лечения онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой, нервной системы и других болезней.

На сегодняшний день в Москве работает около 80 производителей фармацевтической отрасли. Они последовательно наращивают объемы производства в условиях поддержки со стороны города.

В частности, город заключает с предприятиями офсетные контракты. Пример такого успешного сотрудничества: подписанный в 2017 г. контракт с компанией "Биокард". По его условиям, предприятие инвестирует 3 млрд рублей в создание производства онкологических и иммунологических препаратов, а город обязуется закупать произведенные лекарства в течение семи лет.